Na Tajwanie Hongkończycy, którzy współpracują z Chinami przy transnarodowych represjach na wyspie, mogą zostać pozbawieni obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt. Anonimowo powiedział o tym urzędnik znający sytuację, po wydaniu nakazów aresztowania dwóch Hongkończyków podejrzewanych o wynajęcie prywatnej agencji detektywistycznej do śledzenia deputowanego Demokratycznej Partii Postępowej, Pumy Shena.

Jak informuje Taipei Times, prokuratura w Tajpej 7 października wydała nakazy aresztowania Cooka Kok-ina i Lama Hina. Według prokuratorów 5 września 2024 roku mieli oni rzekomo wynająć tajwańską prywatną agencję detektywistyczną do obserwowania Shena.

Podejrzenie śledzenia

Według prokuratorów od 1 października do 8 listopada 2024 roku uczestnicy operacji rejestrowali przemieszczanie się Shena i członków jego rodziny. Nagrania wideo miały być wysyłane przez Telegram do prywatnego detektywa Zhenga Yongjina, który następnie przekazywał je Cookowi Kok-inowi.

Śledczy oświadczyli również, że Cook i Lam kilkakrotnie wjeżdżali na Tajwan od września 2024 roku. Według ich danych mogli przyjeżdżać, aby nadzorować operację i omawiać z detektywami taktykę śledzenia. Obaj obecnie nie przebywają na Tajwanie.

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Zheng Yongjin, inny prywatny detektyw Xie Yicheng oraz dwóch pracowników agencji zostali oskarżeni o nielegalne gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych. Anonimowy urzędnik nazwał tę sprawę możliwą częścią systematycznej kampanii transnarodowych represji.

Możliwe zmiany legislacyjne

Według urzędnika współpraca sądowa między Tajwanem a Hongkongiem niemal ustała, dlatego pociągnięcie podejrzanych do odpowiedzialności może być trudne. Stwierdził również, że władze Hongkongu raczej nie dokonają ekstradycji tych osób.

Ministerstwo Sprawiedliwości Tajwanu rozważa zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu infiltracji, aby zaostrzyć kary. Urzędnik powiedział, że przestępstw związanych z transnarodowymi represjami nie należy postrzegać wyłącznie jako naruszeń indywidualnych praw, ponieważ mogą stanowić zamach na interesy narodowe.

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