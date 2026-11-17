Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi oświadczył, że termin zatwierdzenia przez Stany Zjednoczone pakietu sprzedaży uzbrojenia i sprzętu o wartości 14 mld dolarów w dużej mierze zależy od prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak zaznaczył, wyniki wyborów połówkowych w USA nie wpłyną na tę decyzję, informuje The Japan Times.

Oczekiwanie na zatwierdzenie

Tajwan od kilku miesięcy oczekuje, że Trump zatwierdzi ten pakiet, który źródło określa jako rekordową sprzedaż uzbrojenia. Strona tajwańska uważa, że broń i sprzęt są potrzebne do wzmocnienia zdolności obronnych i powstrzymania potencjalnego ataku Chin.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Pekinu

Pekin twierdzi, że demokratyczny Tajwan jest częścią jego terytorium. Władze Chin groziły również użyciem siły w celu przyłączenia wyspy.

Czytaj nas na