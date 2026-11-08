Sąd na Tajwanie nakazał tymczasowe aresztowanie przewodniczącego Tajwańskiej Ludowej Partii Komunistycznej Lina Te-wana. Prokuratura podejrzewa go o zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko szefa okręgu na polecenie i przy wsparciu Komunistycznej Partii Chin. Informuje o tym The Hindu, powołując się na tajwańską Centralną Agencję Informacyjną.

Podejrzenia prokuratury

Według prokuratury wstępne śledztwo wykazało również, że Lin Te-wan polecił innemu członkowi partii kandydować na stanowisko szefa innego okręgu. Prokuratorzy twierdzą, że mógł próbować kupować głosy, wielokrotnie organizując wyborcom podróże do Chin kontynentalnych, gdzie zapewniano im gościnność.

Prokuratura podała, że otrzymała informacje o możliwej zagranicznej ingerencji w wybory i wezwała na przesłuchania 14 osób oraz dziewięciu świadków. Po przesłuchaniach prokuratorzy wyrazili poważne podejrzenia wobec Lina i innego członka partii, a także obawy, że mogą oni uciec lub zniszczyć dowody.

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Decyzja sądu i wybory

Prokuratura zwróciła się do lokalnych sądów o aresztowanie obu osób i zakazanie im kontaktów z odwiedzającymi. Sąd uwzględnił wniosek dotyczący Lina Te-wana. Drugi członek partii został zwolniony za kaucją w wysokości 50 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 1 525 dolarów amerykańskich. Pozostałe wezwane osoby zwolniono w trakcie śledztwa.

28 listopada na Tajwanie mają odbyć się wybory burmistrzów i szefów lokalnych okręgów. Według Taipei Times Lin Te-wan i jeszcze jeden lider partii byli wcześniej objęci sprawą dotyczącą domniemanej chińskiej infiltracji i prób wpływania na wybory, ale w 2025 roku zostali uznani za niewinnych. Biuro ds. Tajwanu przy rządzie Chin nie skomentowało dotąd nowego śledztwa.

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