Na Tajwanie żuki grabarze, które w eksperymencie laboratoryjnym były poddawane działaniu wysokiej temperatury, zakopywały tusze przeznaczone na pokarm dla larw średnio o 4,3 cm bliżej powierzchni niż owady w chłodniejszych warunkach. Ustalił to zespół Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego, informuje Taipei Times.

Eksperyment z lampami grzewczymi

Naukowcy badali gatunek Nicrophorus nepalensis. Chrząszcze te zakopują pod ziemią tusze małych zwierząt kręgowych, które stają się pokarmem dla ich larw. Wykazują także rzadką wśród owadów formę opieki rodzicielskiej.

Wcześniejsze badania wykazały, że wzrost temperatury o 4°C może pogarszać rozmnażanie chrząszczy, a czasem prowadzić do śmierci całego potomstwa. Badacze sprawdzali, czy owady przy wyższej temperaturze będą kopać głębiej, gdzie gleba pozostaje chłodniejsza.

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W warunkach laboratoryjnych światło słoneczne imitowano za pomocą lamp grzewczych. Badacze zakładali, że głębsze zakopanie tuszy mogłoby chronić potomstwo przed wyższą temperaturą.

Koszty energii

Samice, które w warunkach ogrzewania kopały głębiej, wydawały na świat większe lęgi z cięższymi larwami niż te, które zakopywały tusze płycej. Jednocześnie samice kopiące głębiej traciły więcej masy ciała, co może wskazywać na większe wydatki energetyczne.

Badacze nie zdołali ostatecznie wyjaśnić płytszych pochówków, jednak przypuszczają, że koszty energii związane z głębszym kopaniem mogą przeważać nad korzyściami reprodukcyjnymi. Wyniki opublikowane 26 października w czasopiśmie Biodiversity wskazują na ograniczenia zdolności zwierząt do zmiany zachowania w odpowiedzi na zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne.

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