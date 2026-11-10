Co najmniej 10 osób zginęło w dwóch masowych wypadkach drogowych na autostradzie Trakia w pobliżu miasta Jamboł w południowo-wschodniej Bułgarii. W zderzeniach uczestniczyło około 50 samochodów i ciężarówek, informuje The Independent.

Dwa zderzenia w różnych kierunkach

Według bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyczyną wypadków była ograniczona widoczność spowodowana gęstą mgłą. Jeden wypadek miał miejsce na 289. kilometrze drogi w kierunku Burgas, a drugi na 294. kilometrze, przed węzłem Zimnica, w kierunku Sofii.

Na miejsca wypadków przybyli policjanci, strażacy i zespoły pogotowia ratunkowego. Wiele samochodów i ciężarówek przewróciło się, zostało uszkodzonych lub zjechało z drogi.

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Operacja ratunkowa

Około 27 poszkodowanych przewieziono do szpitali w Sliwenie, Jambole i Burgas. Główny inspektor Regionalnej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jambole Todor Miszynew powiedział lokalnym mediom, że priorytetem pozostaje ratowanie ludzi, po czym rozpoczną się czynności procesowe i śledcze.

Według Rady Ministrów Bułgarii do Burgas skierowano rządowy samolot, aby przetransportować rannych do szpitali w Sofii. Do transportu lotniczego zorganizowano również wojskowe samoloty transportowe Spartan. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola złożyła kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych i podziękowała ratownikom oraz pracownikom medycznym.

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