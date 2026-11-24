Analiza genetyczna na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii potwierdziła, że 12 gatunków koralowców z rodzaju Acropora, wcześniej łączonych z innymi gatunkami, stanowi odrębne gatunki. Badanie uznało również za ważne kolejne cztery gatunki, których status taksonomiczny pozostawał wcześniej niepewny, informuje ScienceAlert.

Praca, której przewodził Augustine Crosby z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii, została opublikowana w czasopiśmie Invertebrate Systematics. Wskazuje ona, że różnorodność koralowców Acropora na Wielkiej Rafie Koralowej jest większa, niż wcześniej sądzono.

Dlaczego gatunki utraciły odrębny status

W XIX i XX wieku naukowcy określali gatunki koralowców głównie na podstawie kształtu ich szkieletów z aragonitu. Próbki oczyszczano z żywej tkanki, a następnie porównywano z okazami typowymi. Pod koniec XX wieku część koralowców o różnych nazwach połączono w jeden gatunek ze względu na podobieństwo ich budowy — bez danych genetycznych.

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W szczególności Acropora fruticosa i Acropora bullata były wcześniej uznawane za synonimy Acropora humilis. Stare muzealne szkielety nie nadają się do takiej analizy genetycznej, ponieważ nie zawierają DNA.

Próbki z miejsc pochodzenia

Aby zweryfikować taksonomię, badacze zbierali żywe fragmenty koralowców w miejscach, z których pochodziły okazy typowe, a tkanki przechowywali w etanolu w ultraniskich temperaturach do późniejszego sekwencjonowania. Analiza objęła materiały z Wielkiej Rafy Koralowej, a także z Fidżi, Tonga, Filipin i Singapuru.

Naukowcy zaznaczają, że dokładniejsze określanie gatunków jest ważne dla oceny ryzyka wyginięcia, monitorowania zbiorowisk rafowych i przydzielania zasobów na ochronę przyrody. Gatunki Acropora, według badaczy, szczególnie ucierpiały wskutek zdarzeń bielenia koralowców w ostatnich latach. Jednocześnie uznanie odrębnych gatunków oznacza, że ich zasięgi mogą być węższe, a podatność — większa.

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