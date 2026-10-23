W Izraelu, w Gusz Ecjon na Zachodnim Brzegu Jordanu, na weselu zarejestrowano członków skrajnie prawicowej grupy ekstremistycznej Hilltop Youth, którzy wymachiwali bronią i tańczyli do antysyjonistycznej piosenki. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na KAN News.

Piosenka powiązana z Neturei Karta

Według KAN News uczestnicy uroczystości tańczyli do utworu „Nie wierzymy we władzę niewiernych”, który jest powiązany z Neturei Karta — antysyjonistyczną ultraortodoksyjną grupą żydowską. Na nagraniu widać, jak kilka osób unosiło broń w powietrze, podczas gdy piosenkarz zachęcał tłum. Na końcu wykonania powiedział: „Wybijemy syjonistom zęby”.

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Baner ze wzmianką o Arielu Daharim

Podczas wesela obecni, jak podało wydanie, wymachiwali również banerem ze wzmianką o Arielu Daharim — mieszkańcu placówki osadniczej na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak zaznacza Jerusalem Post, Dahari został w ubiegłym roku oskarżony o napaść na Palestynkę zbierającą oliwki w pobliżu Ramallah.

KAN News poinformował również, że później tej samej nocy żydowscy uczestnicy zamieszek, według jego danych, podpalili samochód w palestyńskiej wsi Beit Ummar w pobliżu Gusz Ecjon. Jak podano, pozostawili na miejscu napis ze wzmianką o Daharim oraz gratulacje dla nowożeńców.

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