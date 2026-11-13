W ostatnim dniu konferencji technologicznej Web Summit w Lizbonie w Portugalii, 12 listopada, uczestnicy panelu dyskutowali o ryzyku bańki w dziedzinie sztucznej inteligencji, długu publicznym USA oraz możliwości nowego kryzysu finansowego. Jak podaje Euronews, uczestnicy dyskusji moderowanej przez tę redakcję ostrzegli, że rynki długu publicznego mogą stać się źródłem kolejnego kryzysu finansowego.

Koszty obsługi długu

W panelu uczestniczyli założyciel i redaktor naczelny The Kobeissi Letter Adam Kobeissi oraz profesor Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, ekonomista James Galbraith. Kobeissi zauważył, że około co piąty dolar wydawany przez rząd USA jest przeznaczany na spłatę odsetek od długu, a nie na spłatę jego kapitału.

Według danych Departamentu Skarbu USA, na które powołuje się Euronews, płatności odsetkowe netto w roku fiskalnym zakończonym we wrześniu osiągnęły 1,1 bln dolarów, czyli 19% dochodów rządu federalnego. Kobeissi uważa, że stosunek długu publicznego USA do PKB znajduje się na poziomach z czasów II wojny światowej, a rynek długu sygnalizuje długotrwałe utrzymanie wysokich stóp procentowych.

Jednocześnie oświadczył, że nie oczekuje natychmiastowego powtórzenia kryzysu finansowego z 2008 roku, choć nazwał niepokojącymi trendy w perspektywie 10–20 lat.

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SI i konkurencja z Chinami

Galbraith przypuścił, że chińskie technologie mogą ostatecznie wyprzeć Nvidię. Jego zdaniem może to podważyć zasadność setek miliardów dolarów, które Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i inne duże firmy technologiczne inwestują w infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Ekonomista porównał modele rozwoju USA i Chin: amerykański system, w jego ocenie, pozwala szybko pozyskiwać prywatny kapitał, podczas gdy Chiny mogą centralnie koordynować badania, rozwój technologiczny i ich wdrażanie. Galbraith oświadczył, że skłania się ku przekonaniu o przewadze Chin w wyścigu w dziedzinie SI w najbliższych dekadach.

Uczestnicy omówili również rezygnację Jensena Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii. Kobeissi nazwał jego odejście negatywnym czynnikiem dla inwestorów w najbliższych latach, choć ogólnie zachował pozytywną ocenę perspektyw spółki.

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