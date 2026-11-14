W okupowanej Palestynie, na Zachodnim Brzegu, izraelscy osadnicy, według źródeł palestyńskich, zaatakowali zbieraczy oliwek w pobliżu Nablusu. Osobno izraelscy żołnierze zatrzymali rolnika Badera Mohammeda al-Adrę podczas orki ziemi w południowej części regionu, informuje Anadolu Agency.

Ataki w pobliżu Nablusu i Ramallah

Palestyńska agencja Wafa, powołując się na lokalne źródła, podała, że atak miał miejsce w rejonie Khallat Abu Huwan w Beit Dajan, na wschód od Nablusu. Według tych informacji napastnicy zabrali narzędzia i płachty używane do zbioru oliwek oraz zmusili rolników do opuszczenia działek ziemi.

W sąsiedniej wsi Salem, również na wschód od Nablusu, drzewa oliwne zapaliły się po tym, jak izraelskie siły użyły gazu łzawiącego przeciwko rolnikom zbierającym oliwki. Według korespondenta Anadolu strażacy miejscy z Nablusu ugasili pożar, który uszkodził kilka drzew.

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Kolejnych dwóch Palestyńczyków doznało obrażeń po pobiciu podczas zbioru oliwek w rejonie Wadi al-Zeitoun na północ od Ramallah, w pobliżu izraelskiego wojskowego punktu kontrolnego Ein Sinya, twierdzą lokalne źródła. Poinformowały one również o zabraniu kluczyków do samochodu. Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca oświadczyło, że jego medycy udzielili pomocy dwóm poszkodowanym i przewieźli ich do szpitala.

Zatrzymanie rolnika w pobliżu Jatty

W oddzielnym przypadku izraelscy żołnierze zatrzymali Badera Mohammeda al-Adrę, gdy orał swoją ziemię w rejonie Deirat na wschód od Jatty, na południe od Hebronu. Poinformowała o tym organizacja praw człowieka Al-Baidar.

Organizacja zaznaczyła, że palestyńscy rolnicy na wschód od Jatty są poddawani szykanom i ograniczeniom, które uniemożliwiają im korzystanie z ich działek ziemi. Al-Baidar wezwała do uwolnienia al-Adry i zaprzestania działań przeciwko rolnikom pracującym na swojej ziemi.

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