Izraelska policja poinformowała o śledztwie dotyczącym trzech osób zatrzymanych na Zachodnim Brzegu. Podczas wojskowych nalotów siły bezpieczeństwa skonfiskowały sześć sztuk broni palnej, amunicję, spodnie od munduru Sił Obronnych Izraela oraz cztery gazele, które są w Izraelu gatunkiem chronionym, informuje Jerusalem Post.

Znaleziska w pobliżu Tulkarmu

We wsi Szufa w pobliżu Tulkarmu izraelskie siły, według policji, działały na podstawie wcześniej zebranych danych wywiadowczych. W budynku mieszkalnym i sąsiedniej szklarni znaleziono trzy strzelby myśliwskie, znaczną ilość amunicji, spodnie od munduru wojskowego oraz dwa noże.

Na miejscu zatrzymano mieszkańca Szufy w wieku około 40 lat. Znaleziono tam również cztery gazele, które były przetrzymywane na tym terenie. Zwierzęta skonfiskowano i przekazano izraelskiemu Urzędowi Ochrony Przyrody i Parków ze względu na ich status gatunku chronionego.

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Zatrzymania w rejonie Nablusu

W obozie dla uchodźców Askar na obrzeżach Nablusu siły bezpieczeństwa skonfiskowały z domu karabin M16 i pistolet. W związku z tym znaleziskiem zatrzymano mieszkańca Nablusu w wieku około 20 lat.

Kolejną strzelbę myśliwską skonfiskowano we wsi Bizzarija, około 13 kilometrów na północny zachód od Nablusu. Izraelskie siły przybyły tam po zgłoszeniu strzelaniny i zatrzymały mieszkańca wsi w wieku około 20 lat, podejrzanego o posiadanie tej broni.

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