Izraelscy wojskowi zastrzelili dwóch Palestyńczyków w Hebronie na okupowanym Zachodnim Brzegu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na izraelski portal Haaretz.

Ranni podczas strzelaniny

Według Haaretz Palestyńczycy zostali zabici podczas wymiany ognia z izraelskimi siłami po twierdzeniach, że otworzyli ogień do izraelskich osadników w Hebronie. W wyniku incydentu rannych zostało pięć osób.

Izraelskie pogotowie ratunkowe Magen David Adom poinformowało, że dwie z rannych osób są w stanie krytycznym. Anadolu Agency przekazuje również, że w mediach społecznościowych rozpowszechniono nagranie przedstawiające moment, w którym izraelscy wojskowi otworzyli ogień do Palestyńczyków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsie w pobliżu Hebronu

Izraelska armia otoczyła palestyńskie wsie w pobliżu Hebronu, pisze Haaretz. Według agencji w trakcie sezonu zbioru oliwek, który rozpoczął się wcześniej w tym miesiącu, nasiliły się ataki izraelskich osadników i wojskowych na Palestyńczyków oraz ich ziemie na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Według danych palestyńskich na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, mieszka około 750 tys. izraelskich osadników w 194 osiedlach i około 400 placówkach osadniczych. Według Anadolu Agency izraelskie osiedla zbudowane na okupowanych ziemiach palestyńskich są uznawane za nielegalne zgodnie z prawem międzynarodowym.

Czytaj nas na