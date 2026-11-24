W Izraelu na Zachodnim Brzegu do listopada 2026 roku odnotowano około 1200 przypadków przestępstw motywowanych nacjonalistycznie. To o około 42% więcej niż w całym 2025 roku, gdy zarejestrowano 845 incydentów — informuje Jerusalem Post, powołując się na wcześniej nieujawnione wewnętrzne dane Sił Obronnych Izraela.

W 2024 roku odnotowano 675 takich przypadków. Wówczas w wyniku tych przestępstw zginęło sześć osób, a kolejnych 149 zostało rannych. W 2025 roku zginęły cztery osoby, a 200 zostało rannych. Wojskowi urzędnicy dopuszczają, że liczba incydentów w 2026 roku może wzrosnąć do końca roku.

Klasyfikacja incydentów

Według danych wojskowych w 2024 roku 56,6% przypadków zakwalifikowano jako „terroryzm ludowy”, 20% jako gwałtowne starcia, a 11,6% jako ataki lub próby ataków. Kolejne 8,5% stanowiły celowe ataki na pracowników sił bezpieczeństwa, a 3,3% — przestępstwa w sektorze rolnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja struktur bezpieczeństwa

Siły Obronne Izraela rozważają utworzenie dodatkowego dowództwa dywizyjnego obok Dywizji Judei i Samarii, aby poprawić zarządzanie siłami w terenie. Jak wskazuje publikacja, wymaga to merytorycznych dyskusji i zgody szefa Sztabu Generalnego Ejala Zamira.

Wojskowi urzędnicy zgłaszają zastrzeżenia wobec policji Izraela, służby bezpieczeństwa Szin Bet oraz systemu sądownictwa. Twierdzą, że wobec podejrzanych stosuje się łagodne podejście i że są oni szybko zwalniani. W strukturach bezpieczeństwa pojawiają się również wezwania do przywrócenia zatrzymań administracyjnych i szerszego stosowania nakazów ograniczających. Według oceny wojskowych reagowanie na takie incydenty odciąga zasoby dowódcze i operacyjne od zwalczania terroryzmu palestyńskiego.

Czytaj nas na