Na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny 36-letni Palestyńczyk został ranny, a dwie inne osoby zatrzymano podczas ataków na ludzi zbierających oliwki. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na palestyńskie źródła.

W Burce, na północny zachód od Nablusu, mężczyzna doznał siniaków i innych obrażeń po pobiciu przez izraelskich osadników. Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że jego pracownicy udzielili mężczyźnie pomocy po tym, jak spadł on z wysokości podczas ataku.

Ataki w pobliżu Nablusu

W Beit Dajan, na wschód od Nablusu, izraelscy osadnicy zaatakowali rolników zbierających oliwki, uniemożliwili im kontynuowanie pracy i zmusili ich do opuszczenia pól — wynika z informacji lokalnych źródeł. W wiosce al-Lubban asz-Szarkija izraelskie siły ścigały zbieraczy oliwek w południowej i wschodniej części wsi oraz rzucały w ich kierunku granaty hukowe.

Według lokalnych źródeł ponad 30 Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia działek rolnych położonych kilkadziesiąt metrów od wiejskich domów. W rejonie al-Masudija, na północny zachód od Nablusu, osadnicy, według tych źródeł, wtargnęli do domu, uszkodzili drzwi i mienie oraz przecięli przewody elektryczne.

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Zatrzymania i uszkodzenia mienia

W rejonie Dżaby w gubernatorstwie Dżenin osadnicy mieli ukraść sprzęt z warsztatu samochodowego i uszkodzić trzy pojazdy, wybijając szyby i przecinając opony. Informowano również o kradzieży radia samochodowego, innego sprzętu i dwóch owiec w pobliżu palestyńskich domów. Burmistrz Dżaby Muhammad al-Baddad powiedział agencji Wafa, że napastnicy przyjechali samochodem i dokonali kradzieży oraz zniszczeń.

W Kafr Malik, na północny wschód od Ramallah, osadnicy zaatakowali zbieraczy oliwek i zagranicznego aktywistę solidarnościowego, który towarzyszył rolnikom — podają lokalne źródła. Izraelskie siły zatrzymały dwóch Palestyńczyków zbierających oliwki na wschód od miasta. W sąsiednim al-Mughajjirze osadnicy, jak twierdzą lokalne źródła, zaatakowali zbieraczy oliwek w pobliżu domów rodziny Dżabr i otworzyli ogień w kierunku palestyńskich domów.

Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom 22 października oświadczyła, że od 1 do 21 października udokumentowała 409 ataków na rolników, drzewa oliwne, ziemię i sprzęt rolniczy na okupowanym Zachodnim Brzegu. Według jej danych izraelscy osadnicy dokonali 317 incydentów, a izraelscy wojskowi kolejnych 92.

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