Na okupowanym Zachodnim Brzegu izraelscy żołnierze zranili 27-letniego Palestyńczyka podczas nalotu w Dżabie, na południe od Dżeninu. Wojsko zatrzymało również czterech Palestyńczyków, w tym pana młodego, w Al-Mughajjirze na północny wschód od Ramallah, informuje Anadolu Agency.

Nalot w Dżabie

Według lokalnych źródeł izraelskie siły wkroczyły do domu Ajsara Saleha Hammamreha w Dżabie, uszkodziły rzeczy w domu i panele słoneczne oraz skonfiskowały mienie. Źródła oszacowały straty materialne na około 200 tys. szekli, czyli 62 tys. dolarów.

Następnie izraelscy żołnierze ponownie wkroczyli do miasta, otworzyli ogień z użyciem ostrej amunicji i zastosowali gaz łzawiący. Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca poinformowało, że 27-letni Palestyńczyk odniósł ranę od ostrej amunicji.

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Zatrzymania na weselu

W Al-Mughajjirze izraelskie siły wkroczyły do sali weselnej i użyły gazu łzawiącego wobec około 150 gości, podała palestyńska agencja Wafa. Według niej żołnierze zatrzymali w sali czterech Palestyńczyków, w tym pana młodego Hassana Abu Aliyę.

Wafa poinformowała również, że żołnierze stosowali przemoc wobec zatrzymanych, a po kilku godzinach zostali oni zwolnieni.

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