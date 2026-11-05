Izraelskie siły zatrzymały co najmniej 45 Palestyńczyków, w tym pięć kobiet i dwóch dziennikarzy, podczas nalotów na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu w Palestynie. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na Palestyńskie Stowarzyszenie Więźniów.

Najazdy w kilku miastach

Według organizacji najwięcej zatrzymań miało miejsce w Nablusie i Hebronie. O zatrzymaniach poinformowano również w Kalkilji, Tulkarmie i Betlejem. Wśród zatrzymanych znalazł się dziennikarz Hazem Nasser, który, jak twierdzi stowarzyszenie, został ponownie zatrzymany dwa tygodnie po zwolnieniu.

W Dżeninie izraelskie siły zatrzymały kilku Palestyńczyków i przesłuchały ich na miejscu, po czym ich zwolniły, podało Palestyńskie Stowarzyszenie Więźniów. Organizacja uważa, że zatrzymanie kobiet i dziennikarzy, a także ponowne zatrzymanie niedawno zwolnionego więźnia, świadczą o objęciu szerszego kręgu palestyńskiego społeczeństwa.

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Oświadczenia dotyczące warunków zatrzymania

Organizacja twierdzi, że wojsko regularnie przeprowadza naloty na domy, przetrzymuje mieszkańców przez kilka godzin w celu przesłuchań i zastrasza rodziny przed zwolnieniem wielu zatrzymanych. Poinformowała również o przemocy fizycznej, uszkodzeniach mienia i surowych warunkach podczas zatrzymań i przesłuchań.

Według wyliczeń stowarzyszenia od początku wojny Izraela w Strefie Gazy w październiku 2023 roku na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, odnotowano ponad 26 tysięcy zatrzymań.

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