W pobliżu Jerycha na okupowanym Zachodnim Brzegu w strzelaninie zginęła 60-letnia Palestynka, a kolejnych 10 osób zostało rannych. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na rządowy szpital w Jerychu.

Strzelanina w wiosce koło Jerycha

Według palestyńskich doniesień uzbrojeni Izraelczycy otoczyli domy Palestyńczyków w wiosce Al-Dujuk at-Tahta na zachód od Jerycha i otworzyli ogień do mieszkańców. Wśród rannych jest 65-letni mężczyzna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podczas strzelaniny do tego rejonu wkroczyły również siły izraelskie. Armia Izraela oświadczyła, że otrzymała wstępne zgłoszenie o „próbie ataku” w rejonie Jerycha i sprawdza szczegóły. Wojsko poinformowało także o rozmieszczeniu jednostek na miejscu i ustawieniu punktów kontrolnych.

Inny incydent w pobliżu Betlejem

W poniedziałek w mieście Tuku, na południowy wschód od Betlejem, Izraelczyk potrącił samochodem i zranił ośmiu Palestyńczyków, w tym osoby, które zebrały się, by pomóc pierwszym poszkodowanym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Palestyny nazwało ten przypadek atakiem terrorystycznym i zażądało pociągnięcia do odpowiedzialności kierowcy oraz osób, które go chronią.

Czytaj nas na