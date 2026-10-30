Na Zachodnim Brzegu Jordanu, między Halhul a Hebronem, zatrzymano ojca i jego dwóch synów pod podejrzeniem polowania na ptaki śpiewające za pomocą sieci. Mężczyzn przesłuchano w ramach przygotowań do dalszych postępowań prawnych, a ich samochód został zajęty podczas działań kontrolnych, poinformował The Jerusalem Post, powołując się na izraelski Urząd Ochrony Przyrody i Parków.

Według urzędu zatrzymanie nastąpiło w ubiegłym tygodniu podczas działań prowadzonych przez jednostkę rezerwatów przyrody Administracji Cywilnej. Osobno w tym tygodniu zatrzymano jeszcze dwóch podejrzanych o polowanie, przemyt i nielegalny handel chronionymi obiektami dzikiej przyrody i zasobami naturalnymi.

Skonfiskowano setki zamrożonych ptaków

Zatrzymanie dwóch pozostałych podejrzanych było wynikiem tajnego śledztwa specjalnej jednostki dochodzeniowej policji granicznej i Urzędu Ochrony Przyrody i Parków, z udziałem jednostki rezerwatów przyrody Administracji Cywilnej. Według Urzędu Ochrony Przyrody i Parków osoby te są podejrzewane o nielegalną sprzedaż tysięcy chronionych ptaków klientom w całym kraju.

Podczas przeszukań i zbierania dowodów śledczy skonfiskowali setki zamrożonych ptaków chronionego gatunku, który urząd określił jako black-capped babblers. Urząd Ochrony Przyrody i Parków oświadczył, że polowanie na ptaki śpiewające w regionie jest powszechne przez cały rok, lecz jego skala znacząco wzrasta jesienią podczas migracji.

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Sieci rozstawiane są w pobliżu gajów oliwnych

Jedną z najczęstszych metod takiego polowania są cienkie, niemal niewidoczne sieci rozciągnięte między wysokimi tyczkami. Myśliwi nie muszą stale przebywać w pobliżu: wracają do sieci co kilka godzin, aby zabrać złapane ptaki.

Jesienią sieci rozstawia się w pobliżu drzew, których owoce przyciągają ptaki wędrowne, w tym między rzędami gajów oliwnych. Metoda ta nie rozróżnia gatunków, dlatego w pułapki mogą wpadać różne ptaki, w tym pokrzewki i drozdy. Znaczną część małych ptaków śpiewających smaży się i sprzedaje do spożycia. Według wcześniejszych śledztw podczas jednej zmiany trwającej od ośmiu do dziewięciu godzin można złapać od 50 do 500 ptaków.

Urząd Ochrony Przyrody i Parków zaapelował, aby nie zbliżać się do sieci myśliwskich ani klatek z ptakami i nie konfrontować się z podejrzanymi, lecz oddalić się i zgłosić sprawę na infolinię urzędu.

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