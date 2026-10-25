Mężczyzna w wieku około 60 lat zmarł, oczekując na karetkę pogotowia na zachodnim wybrzeżu Tasmanii w Australii. Jak podaje ABC News, ambulans przybył około 78 minut po wezwaniu, jednak mężczyzna już wtedy nie żył.

Wezwanie z powodu bólu w klatce piersiowej

Mężczyzna, który mieszkał w okolicy miejscowości Zeehan, zadzwonił w sobotę pod numer alarmowy 000. Skarżył się na ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem.

Robbie Moore, sekretarz stanowy Związku Pracowników Ochrony Zdrowia i Usług Społecznych, oświadczył, że takie wezwanie należało do kategorii „priorytet jeden”, co oznacza, że karetka powinna przybyć jak najszybciej. Jak powiedział, ambulans w Zeehan tego dnia pozostawał bez załogi z powodu nieobsadzonego dyżuru w grafiku, a zespoły z sąsiednich Strahan i Queenstown zostały wysłane do innych wezwań.

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Zespół skierowano z Burnie

Na wezwanie skierowano karetkę z Burnie, położonego około 140 kilometrów na północ od Zeehan. Moore zaznaczył, że zespół dyżurujący w Zeehan mógłby przybyć znacznie wcześniej. Powiedział również, że próbowano zaangażować wolontariuszy do obsadzenia lokalnej karetki, ale nie znaleziono chętnych.

Związek wezwał władze do zwiększenia liczby stałych ratowników medycznych. Posłanka Partii Pracy Ella Haddad stwierdziła, że potrzebne są większe inwestycje w regionalną ochronę zdrowia na Tasmanii. Departament Zdrowia poproszono o komentarz.

Mniej niż dwa tygodnie wcześniej w Hobart rozpoczęto dochodzenie w sprawie śmierci innego mężczyzny, którego rodzina musiała samodzielnie zawieźć do szpitala z powodu braku dostępnej karetki. Minister zdrowia Tasmanii Bridget Archer oświadczyła, że nie wiedziała o innych podobnych przypadkach opóźnienia pogotowia.

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