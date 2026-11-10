Trzech pracowników kontraktowych zginęło w zakładzie Tata Electronics w mieście Hosur w stanie Tamil Nadu na południu Indii. Przedsiębiorstwo produkuje komponenty do iPhone’ów firmy Apple. Jak informuje Channel NewsAsia, do tragedii doszło późnym wieczorem 9 listopada.

Prace w oczyszczalni

Według urzędnika okręgowego Dinesha Kumara pracownicy prowadzili prace konserwacyjne przy instalacji oczyszczania ścieków. Zginęli po wdychaniu gazu podczas kontroli zewnętrznego zbiornika nanofiltracyjnego.

Instalacją zarządzała firma Nalco Water, należąca do amerykańskiej spółki Ecolab. Tata Electronics, Apple i Nalco Water nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

Śledztwo i produkcja

Okoliczności śmierci zbadają Apple, Tata oraz władze stanu Tamil Nadu, poinformowali urzędnicy stanowi i dwa źródła branżowe zaznajomione ze sprawą. Minister przemysłu Tamil Nadu Virudhai Magal Kirthana oświadczyła, że sprawa zostanie dokładnie zbadana, a dalsze działania zostaną określone na podstawie wyników kontroli.

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Według dwóch źródeł branżowych incydent nie wpłynął na produkcję, ponieważ zakład nie działał w tym tygodniu z powodu hinduistycznego święta Dipawali.

Produkcja iPhone’ów w Indiach

Elektroniczny dział Tata Group odpowiada za około 40% montażu iPhone’ów w Indiach, a pozostałą część produkuje Foxconn. Indie stały się jednym z kluczowych ośrodków produkcyjnych Apple poza Chinami i wytwarzają około jedną czwartą wszystkich iPhone’ów na świecie.

Zakład Tata w Hosur już wcześniej borykał się z innymi problemami: pożar w 2024 roku wstrzymał produkcję w zakładzie komponentów. W tym roku władze stanu ostrzegały również przed możliwym zamknięciem z powodu zarzutów dotyczących zanieczyszczenia wód gruntowych, jednak później sprawę umorzono.

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