W Waszyngtonie w USA podczas dorocznego spotkania Towarzystwa Neuronauki przedstawiono dane wskazujące, że mózg może różnie reagować na infekcje wirusowe i bakteryjne oraz dostosowywać objawy do rodzaju zagrożenia. Jak informuje Nature, znaczna część przedstawionych wyników nie została jeszcze opublikowana, dlatego są to dane wstępne.

Wirusowe przeziębienia i infekcje bakteryjne mogą wywoływać gorączkę i wyczerpanie, jednak zestaw objawów często się różni. W szczególności infekcje bakteryjne zwykle silniej hamują apetyt niż przeziębienia. Neurobiolożka z Uniwersytetu Utah Jessica Osterhout, która przewodniczyła sesji, zaznaczyła, że złe samopoczucie nie jest jedynym niezmiennym programem organizmu.

Sygnały od różnych patogenów

W nieopublikowanych eksperymentach zespół Osterhout porównał myszy, którym podano toksynę bakteryjną, ze zwierzętami otrzymującymi związek naśladujący infekcję wirusową. Badacze analizowali pojedyncze komórki narządów okołokomorowych — struktur znajdujących się w pobliżu komór mózgu, z wyjątkowo przepuszczalnymi naczyniami krwionośnymi.

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Według przedstawionych danych podczas infekcji komórki tych struktur aktywują geny związane z odpowiedzią immunologiczną i uwalniają różne kombinacje sygnałów chemicznych. Sygnały te mogą rozprzestrzeniać się do sąsiednich neuronów i tworzyć różne wzorce aktywności zależnie od rodzaju patogenu. Zdaniem Osterhout takie struktury mogą nie tylko przepuszczać sygnały zapalne z krwi do mózgu, lecz także je interpretować.

Odpowiedź immunologiczna na wizualne oznaki

Inna grupa naukowców, kierowana przez Andreę Serino ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie, badała reakcję mózgu i układu odpornościowego na wizualne oznaki infekcji. W wirtualnej rzeczywistości ochotnicy oglądali awatary ze zmianami skórnymi związanymi z infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi. Obszary mózgu związane z monitorowaniem zagrożeń aktywowały się nawet wtedy, gdy awatary znajdowały się dalej niż na wyciągnięcie ręki.

Po 15 minutach takiej wirtualnej obserwacji we krwi uczestników wzrastała liczba immunologicznych komórek „strażniczych”; autorzy porównali tę reakcję z reakcją wywoływaną przez szczepienie przeciw grypie. Takiego efektu nie odnotowano, gdy uczestnicy widzieli zdrowe awatary lub postacie z wyrazem strachu.

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