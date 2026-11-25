Nowe dane wskazują, że rekrutacja zagranicznych doktorantów na amerykańskie uniwersytety mogła spaść nawet o 15%, informuje STAT News. Dzieje się tak pomimo sądowego zablokowania części ograniczeń zaproponowanych przez administrację Donalda Trumpa wobec zagranicznych studentów, naukowców i osób odbywających staże podoktorskie.

Decyzje sądów

16 listopada sędzia federalny wydał ostateczne orzeczenie blokujące proponowany czteroletni limit długości pobytu w USA dla zagranicznych studentów i osób odbywających staże podoktorskie.

Następnego dnia sędzia w innej sprawie wydał wstępny zakaz sądowy, który uniemożliwia administracji zawężenie prawa do udziału w programie zezwoleń na pracę, z którego szeroko korzystają zagraniczni studenci.

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Reakcja NAFSA

Dyrektor generalna organizacji non-profit NAFSA: Association of International Educators, Fanta Aw, nazwała te orzeczenia dwoma zwycięstwami w ciągu dwóch dni. Jej organizacja jest powodem w obu sprawach.

Aw oświadczyła, że odczuła ulgę w związku z decyzjami sądów. Według niej członkowie organizacji, w tym studenci, poczuli, że ich racja została uznana.

Zagraniczni doktoranci są ważną częścią amerykańskiej kadry biomedycznej. Jednocześnie, według publikacji, decyzje sądów nie wyeliminowały zniechęcającego wpływu proponowanych ograniczeń na podejmowanie studiów przez zagranicznych studentów na amerykańskich uniwersytetach.

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