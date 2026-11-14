W Ugandzie szef armii, generał Muhoozi Kainerugaba, syn prezydenta Yoweriego Museveniego, zagroził wiceprezydentce Jessice Alupo dymisją i możliwym aresztowaniem. W wpisach w serwisie społecznościowym X, opublikowanych w nocy 9 listopada i później usuniętych, oświadczył również, że chce objąć jej stanowisko.

Jak informuje BBC News, Kainerugaba zakwestionował lojalność Alupo i napisał, że osoba zajmująca stanowisko wiceprezydenta powinna przygotować się do przekazania go komuś innemu. Następnego dnia jego konto w serwisie X, obserwowane przez niemal 1,4 mln użytkowników, stało się niedostępne. Nie wiadomo, czy generał sam dezaktywował stronę, czy została ona zablokowana przez platformę. Alupo pozostaje na stanowisku i publicznie nie odpowiedziała na te oświadczenia.

Zatrzymania wojskowych

Wypowiedzi Kainerugaby padły w czasie zatrzymań wysokich rangą przedstawicieli ugandyjskiej armii. Według ugandyjskiej gazety Daily Monitor od kwietnia 2025 roku zatrzymano co najmniej tuzin generałów i starszych oficerów. Wśród nich jest były zastępca szefa armii, generał porucznik Peter Elwelu, zatrzymany 2 listopada pod zarzutem przygotowywania destabilizacji wschodniego regionu Teso.

Wcześniej Kainerugaba oskarżył Elwelu o zdradę w mediach społecznościowych, oświadczył, że pozbawiono go stopnia i zdegradowano do szeregowca. Ugandyjskie media zwracały uwagę, że regulaminy wojskowe nie przewidują pozbawienia starszego oficera stopnia wpisem w mediach społecznościowych. Armia potwierdziła zatrzymanie Elwelu i poinformowała o zajęciu 15 sztuk broni, mundurów wojskowych oraz dwóch pickupów powiązanych z nim. Rodzina generała odrzuciła te oskarżenia.

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Wojsko wyjaśnia zatrzymania walką z korupcją i przestępczością w siłach zbrojnych. Analityk ds. bezpieczeństwa Freddy David Egessa powiedział, że sprawy są badane przez różne struktury bezpieczeństwa, a zatrzymania wysokich rangą urzędników są uzgadniane z głównodowodzącym.

Kwestia sukcesji

Jednocześnie politolog Gerald Baribi wiąże zatrzymania z polityczną konfrontacją wokół sukcesji Museveniego, który rządzi Ugandą od 1986 roku. Jego zdaniem pod presją mogli znaleźć się wojskowi uznawani za przeciwników prezydenckich ambicji Kainerugaby.

52-letni Kainerugaba stoi na czele armii od marca 2024 roku, a wcześniej dowodził Dowództwem Sił Specjalnych, odpowiedzialnym za ochronę prezydenta i strategicznych obiektów. Oświadczył, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w 2031 roku, gdy ma zakończyć się obecna kadencja jego ojca.

Kierownictwo rządzącego Narodowego Ruchu Oporu 10 listopada omawiało kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze. Sekretarz generalny partii Richard Todwong Awani zaprzeczył doniesieniom, że kierownictwo odrzuciło propozycję poparcia Kainerugaby jako kolejnego prezydenta.

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