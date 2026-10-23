Szef Sił Obrony Nowej Zelandii, marszałek lotnictwa Tony Davis, podał się do dymisji z powodu relacji, którą określił jako niewłaściwą. Jak podaje Channel NewsAsia, pozostawał w tej relacji, gdy dowodził jednostką.

Oświadczenie Davisa

W oświadczeniu Davis zaznaczył, że odchodzi ze stanowiska z powodów osobistych i bierze odpowiedzialność za błędy w swoich decyzjach podjętych w przeszłości. Według niego decyzje te były sprzeczne z wartościami Sił Obrony Nowej Zelandii. Wyraził również żal, że nie ujawnił tych okoliczności, gdy miał taką możliwość.

Wojsko poinformowało, że Davis poprosił o prywatność i obecnie skupia się na swojej rodzinie. Sprawa została przekazana niezależnemu organowi nadzorczemu.

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Reakcja ministra

Minister obrony Nowej Zelandii Paul Goldsmith oświadczył, że okoliczności dymisji będą wielkim rozczarowaniem dla wielu żołnierzy. Powiedział, że przyczyny tej decyzji dotyczą kwestii uczciwości, które wcześniej nie zostały ujawnione, i zgodził się z Davisem, że nie może on już zajmować tego stanowiska.

Przed objęciem stanowiska szefa Sił Obrony w 2024 roku Davis stał na czele Sił Powietrznych Nowej Zelandii.

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