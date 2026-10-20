Szef Sztabu Generalnego Izraela Ejal Zamir nie został zaproszony na zamknięte spotkanie premiera Binjamina Netanjahu i sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha, które odbyło się w bazie lotniczej Owda na południu Izraela. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na izraelskiego nadawcę publicznego KAN.

Spotkanie w bazie lotniczej Owda

Według KAN Zamir nie był obecny na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek, i nie został na nie wezwany. W rozmowach uczestniczyli Netanjahu, minister obrony Izraela Israel Kac, Hegseth oraz inni urzędnicy.

Nadawca nie wyjaśnił powodów, dla których szef Sztabu Generalnego nie został zaproszony na rozmowy, o których przeprowadzeniu nie informowano wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyta przed wyborami

Izraelska stacja Channel 12 poinformowała, że nieogłoszona wizyta Hegsetha odbyła się osiem dni przed wyborami w Izraelu, zaplanowanymi na 27 października. Według stacji wizyta miała miejsce w czasie rozmów między USA a Izraelem na temat możliwego wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi.

We wtorek Zamir oświadczył, że izraelskie wojsko pozostaje w stanie podwyższonej gotowości przed wyborami. W głosowaniu blok Netanjahu będzie rywalizował z partiami opozycyjnymi w obliczu sporów politycznych dotyczących przyszłego przywództwa kraju.

Czytaj nas na