Obserwacje nad Arktyką wskazują, że wir polarny osłabł niezwykle wcześnie, a kierunek jego wiatrów się zmienił. Jak informuje Deutsche Welle, naukowcy uważają to za najwcześniejsze odnotowane zaburzenie wiru stratosferycznego.

Wiodący naukowcy z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, Tim Stockdale i Frédéric Vitart, powiedzieli agencji AFP, że tak wczesnego zaburzenia wcześniej nie obserwowano. Francuska agencja meteorologiczna Météo-France nazwała to wydarzenie bezprecedensowym.

Jak działa wir polarny

Wir polarny to wielki pas zimnego powietrza o niskim ciśnieniu, który obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół Bieguna Północnego na wysokości około 10–50 kilometrów. Jest on ściśle związany z prądem strumieniowym — potężnym przepływem wiatrów niżej w atmosferze, który oddziela zimne powietrze arktyczne od cieplejszego powietrza z tropików i stref subtropikalnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kiedy wir jest zwarty, zimą utrzymuje najzimniejsze powietrze w pobliżu Bieguna Północnego. Zmiany jego siły i kształtu mogą wpływać na położenie prądu strumieniowego. Jeśli staje się on bardziej falisty i przesuwa się na południe, zimne powietrze arktyczne może rozprzestrzenić się na niższe szerokości geograficzne.

Możliwy wpływ na zimę

Jedną z przyczyn takich zaburzeń jest nagłe ocieplenie stratosferyczne — gwałtowny wzrost temperatury w polarnej stratosferze w ciągu kilku dni. Osłabia ono zachodnie wiatry wiru i może przesunąć go od Bieguna Północnego, podzielić na kilka części lub spowodować zmianę kierunku wiatrów. Odbudowa wiru może trwać kilka tygodni.

Klimatolog z Massachusetts Institute of Technology Judah Cohen zauważył, że wczesny rozpad wiru znacząco zwiększa prawdopodobieństwo napływów zimnego powietrza na gęsto zaludnione obszary półkuli północnej, w tym do USA, Europy i Azji Wschodniej. Jednocześnie silne mrozy nie są nieuniknione: na wynik wpływają także inne procesy pogodowe. W szczególności El Niño, które wiąże się z łagodniejszymi zimami, może osłabić lub zmienić skutki zaburzenia, choć Cohen podkreślił, że nie jest to pewne.

Czytaj nas na