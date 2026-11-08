Wpływy z podatków pobieranych u źródła, zapłaconych przez sektor nieruchomości w okresie od lipca do października bieżącego roku fiskalnego, wyniosły 42 mld rupii. Według wstępnych danych jest to o 34 mld rupii, czyli o 45%, mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, informuje The Express Tribune.

Spadek nastąpił po tym, jak rząd o połowę obniżył podatek zaliczkowy od kupna i sprzedaży nieruchomości. Publikacja szacuje wartość ulg podatkowych dla branży wynikających z tej decyzji na 34 mld rupii w bieżącym roku fiskalnym.

Stawki dla transakcji dotyczących nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości zmieniono z trzech stawek na jedną stawkę 2,75%, zamiast 5,5%. W przypadku zakupu nieruchomości stawkę obniżono z 2,5% do 1,25%.

W ciągu czterech miesięcy wpływy z podatku zaliczkowego od sprzedaży nieruchomości zmniejszyły się z 52,7 mld do 27,3 mld rupii — o 25,4 mld rupii, czyli o 48%. Wpływy z zakupu nieruchomości spadły z 23,1 mld do 14,7 mld rupii, czyli o 8,4 mld rupii, albo o 37%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Eksperci z sektora nieruchomości, na których powołuje się publikacja, poinformowali o wzroście liczby transakcji i wartości nieruchomości po zmianie polityki dotyczącej inwestycji spekulacyjnych.

Porównanie z podatkami płaconymi przez pracowników najemnych

Pracownicy najemni zapłacili w tym samym okresie około 193 mld rupii podatku dochodowego. To około 14 mld rupii więcej niż 179 mld rupii w ciągu czterech miesięcy poprzedniego roku fiskalnego oraz o 151 mld rupii więcej niż wyniósł wskaźnik sektora nieruchomości.

Pobór podatków z usług profesjonalnych wzrósł o 17% — do 111 mld rupii. Część pracowników najemnych jest również opodatkowana w tej kategorii.

Łączne podatki pobierane u źródła, zapłacone przez hurtowników i detalistów, wyniosły 24,7 mld rupii, co oznacza wzrost o 2,5% rok do roku. Urząd podatkowy odnotował również niedobór wpływów podatkowych w wysokości 95 mld rupii w okresie lipiec–październik: dochody wzrosły o 6,5%.

Czytaj nas na