Kontrakty terminowe na ropę Brent we wtorek, 10 listopada 2026 roku, spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od sierpnia. Rano w Europie kontrakt na najbliższy miesiąc był notowany na poziomie 89,70 dolara za baryłkę, a kontrakty terminowe na amerykańską ropę WTI — poniżej 85 dolarów, tracąc ponad 2%, podaje OilPrice.

Spadek notowań

Na początku handlu w Azji Brent już spadła poniżej 92 dolarów za baryłkę. Stało się to w związku z doniesieniami, że prezydent USA Donald Trump obecnie nie planuje ataków na Iran, a także oczekiwaniami możliwej deeskalacji na Bliskim Wschodzie.

Na początku tygodnia ceny ropy kontynuowały gwałtowny spadek, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. W ciągu tygodnia Brent straciła 17% — był to największy tygodniowy spadek od niestabilnych tygodni 2020 roku podczas pandemii COVID-19.

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Oczekiwania dyplomatyczne

Od maksimum pod koniec października, gdy Brent przekraczała 117 dolarów za baryłkę, cena spadła o około 25%. Szef działu strategii towarowych Saxo Bank, Ole Hansen, powiedział, że oczekiwania na zakończenie ośmiomiesięcznego konfliktu na Bliskim Wschodzie nasiliły się po wyborach połówkowych w USA.

Według niego przepływy ropy naftowej niemal powróciły do poziomów sprzed wojny, jednak dostawy skroplonego gazu ziemnego i produktów naftowych pozostają ograniczone. W szczególności utrzymuje to wysokie ceny oleju napędowego. Rynek śledzi także wysiłki dyplomatyczne prowadzone za pośrednictwem Kataru oraz możliwe sygnały z Waszyngtonu i Teheranu.

Jednocześnie Huti nadal atakują infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciel saudyjskiego ministerstwa energii poinformował, że ostatni atak na rurociąg Wschód—Zachód spowodował ograniczony pożar, który ugaszono.

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