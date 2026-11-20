Ceny ropy w piątek nieznacznie wzrosły w związku z obawami o możliwe zakłócenia dostaw po atakach Hutich na Rijad, stolicę Arabii Saudyjskiej. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Dynamika notowań

Według stanu na godz. 01:18 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 24 centy, czyli o 0,3%, do 92,22 dolara za baryłkę. Grudniowe kontrakty terminowe na amerykańską ropę WTI zyskały 19 centów, czyli 0,2%, osiągając 83,40 dolara za baryłkę. Aktywniej handlowany styczniowy kontrakt WTI wzrósł o 20 centów i kosztował 82,64 dolara za baryłkę.

Jednocześnie oba gatunki referencyjne zmierzały do zakończenia tygodnia spadkami. Brent mogła stracić 3,5% w skali tygodnia, a grudniowy kontrakt WTI — 6%. Oczekiwania nadwyżki podaży wzrosły, ponieważ przewozy ropy przez Cieśninę Ormuz powróciły mniej więcej do poziomu sprzed wojny. Brent i WTI mogą spadać trzeci tydzień z rzędu.

Ryzyka dla dostaw

Analityk Rakuten Securities Satoru Yoshida powiedział, że obawy dotyczące dostaw bliskowschodniej ropy ponownie nasiliły się z powodu ataków Hutich na Rijad, co pobudziło zakupy. Jego zdaniem notowania wspierają również oczekiwania przedłużenia skoordynowanych cięć wydobycia na spotkaniu OPEC+ pod koniec listopada.

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Ruch Hutich, sprzymierzony z Iranem, wystrzelił rakiety w kierunku Rijadu. Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że dwa tankowce naftowe w Cieśninie Ormuz natknęły się na miny morskie, eksplodowały i płoną. Oświadczenie to rozpowszechniły irańskie media państwowe.

Ministrowie OPEC+ przeprowadzą serię spotkań 29 listopada, aby określić politykę wydobycia na 2027 rok. Do grupy należą Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz jej partnerzy, w tym Rosja.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował największe w historii zakłócenia w światowym handlu ropą i gazem. Agencja zaznaczyła również, że do 2035 roku światowy popyt na ropę może zmniejszyć się o ponad 4%, jeśli rządy przyspieszą elektryfikację, poprawę efektywności energetycznej oraz przejście na inne rodzaje paliw.

W Rosji, państwie-agresorze, wydobycie ropy może ponownie się zmniejszyć z powodu nasilenia ukraińskich ataków na rafinerie i infrastrukturę eksportową, uważają analitycy i traderzy. Według Reutersa od końca października uderzenia ukraińskich dronów zmniejszyły łączny wolumen przerobu ropy w rosyjskich rafineriach o 45%. Rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczył, że Moskwa ostro odpowie na trzeci w ciągu tygodnia atak Ukrainy na most łączący Rosję z tymczasowo okupowanym przez nią Krymem, oraz rezygnuje z idei moratorium na ataki przeciwko sektorowi energetycznemu i żegludze.

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