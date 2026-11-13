Ceny ropy były w piątek zróżnicowane w związku z planami USA dotyczącymi kontynuowania blokady Iranu, jednak mogły zakończyć drugi z rzędu tydzień spadkami. Kontrakty terminowe na Brent o 02:42 czasu GMT niemal się nie zmieniły, spadając o 1 cent do 95,41 dolara za baryłkę. Amerykańska WTI potaniała o 20 centów, czyli o 0,25%, do 88,52 dolara za baryłkę.

Jak podaje The Express Tribune, Brent mógł stracić 2,4% w skali tygodnia po spadku o 16% w poprzednim tygodniu. WTI zmierzała ku tygodniowemu spadkowi o 2,5%, po tym jak tydzień wcześniej straciła 13%.

Blokada i sankcje

Notowania spadły po tym, jak prezydent USA Donald Trump napisał w Truth Social, że porozumienie z Iranem nie jest konieczne do zakończenia wojny. Wskazywało to na jego zamiar utrzymania blokady dostaw ropy i handlu, a także sankcji gospodarczych wobec Iranu.

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Chris Brankin, globalny doradca melbourneńskiej firmy brokerskiej MiTrade, zaznaczył, że rynek już uwzględnił ryzyka. Według niego ceny nieco się odbiły, lecz traderzy nie wykazują znacznej pewności i uważnie śledzą sytuację na Bliskim Wschodzie.

Ryzyka dla transportu

Mimo spadku cen utrzymują się ryzyka dla transportu ropy przez Cieśninę Ormuz, kluczowy szlak wodny dla eksportu surowca z głównych krajów produkujących na Bliskim Wschodzie. Irańskie wojsko oświadczyło w czwartek, że cztery tankowce zostały uszkodzone przez eksplozje w cieśninie po zignorowaniu ostrzeżeń. Reuters nie mógł od razu zweryfikować tej informacji.

Tego samego dnia jemeńscy Huti poinformowali o atakach na stację pomp saudyjskiego ropociągu Wschód–Zachód, obiekt naftowy w saudyjskim Janbu nad Morzem Czerwonym oraz budynek Saudi Aramco w Rijadzie. Dodatkową presję na ceny wywołał wzrost zapasów ropy i paliw w USA: w tygodniu zakończonym 6 listopada zapasy ropy wzrosły o 4,7 mln baryłek, do 414,4 mln baryłek, choć analitycy oczekiwali spadku o 1,1 mln baryłek.

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