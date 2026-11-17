Ceny na światowym rynku ropy spadły we wtorek, ponieważ oczekiwania nadwyżki podaży przeważyły nad obawami związanymi z atakami na tankowce oraz infrastrukturę energetyczną w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, o godz. 01:02 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 44 centy, czyli 0,5%, do 92 dolarów za baryłkę. Amerykańska ropa WTI również straciła 44 centy, czyli 0,5%, i kosztowała 85,28 dolara za baryłkę.

Eksport z Bliskiego Wschodu się odbudowuje

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła w miniony piątek, że światowy rynek ropy powróci do nadwyżki w czwartym kwartale tego roku. Według oceny agencji eksport z Bliskiego Wschodu odbudowuje się szybciej, niż rośnie światowy popyt na ropę, mimo ataków na żeglugę.

Główny analityk KCM Trade Tim Waterer zauważył, że rynek coraz bardziej uznaje, iż podaż dogoniła popyt i może go przewyższyć. Jego zdaniem to właśnie zmiana równowagi między popytem a podażą wywiera obecnie główną presję na notowania.

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Ryzyka geopolityczne pozostają

Jednocześnie ataki na obiekty energetyczne i statki w Zatoce Perskiej oraz cieśninie Ormuz, według Reutersa, trwają, utrzymując niepewność wokół jednego z najważniejszych szlaków eksportu ropy. Waterer zauważył, że geopolityczna premia za ryzyko związana z konfliktem między USA a Iranem nie zniknęła, lecz tymczasowo zeszła na dalszy plan.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC przeprowadziła w poniedziałek spotkanie online dotyczące przeglądu maksymalnych trwałych zdolności produkcyjnych państw członkowskich. Wyniki tego procesu pomogą określić kwoty wydobycia ropy OPEC+ na 2027 rok i kolejne lata. Szersza grupa OPEC+ ma odbyć następne spotkanie 29 listopada, aby podjąć decyzję w sprawie polityki wydobycia w 2027 roku.

Zapasy ropy naftowej w amerykańskiej Strategicznej Rezerwie Ropy Naftowej spadły w ubiegłym tygodniu do 276,4 mln baryłek, najniższego poziomu od sierpnia 1982 roku, wynika z danych Departamentu Energii USA. Niedawne zmniejszenia zapasów odbywały się w ramach porozumienia USA o uwolnieniu 172 mln baryłek z rezerwy.

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