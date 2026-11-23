Światowe ceny ropy spadły w trakcie handlu po wyprzedaży akcji spółek technologicznych, wywołanej wątpliwościami inwestorów co do perspektyw wzrostu gospodarczego branży sztucznej inteligencji. Jak informuje OilPrice, w chwili publikacji Brent była notowana po 92,55 dolara za baryłkę, a amerykańska ropa West Texas Intermediate — po 83,45 dolara.

Oba kontrakty potaniały w porównaniu z początkiem sesji azjatyckiej, lecz pozostawały droższe niż na zamknięciu handlu w piątek. Zdaniem publikacji świadczyło to o ograniczonym wpływie spadków na rynku akcji na surowce energetyczne.

Wątpliwości dotyczące branży AI

Według OilPrice fala sprzedaży rozpoczęła się w sektorze technologicznym: inwestorzy podali w wątpliwość perspektywy branży sztucznej inteligencji, której rozwój jest finansowany dziesiątkami miliardów dolarów pożyczonych środków. Publikacja zauważa, że w ubiegłym tygodniu, w związku z pierwszą ofertą publiczną Anthropic, indeks Nasdaq spadł o 10% — był to najgwałtowniejszy spadek od czasu pandemicznych lockdownów.

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Ryzyka w Zatoce Perskiej

Spadek notowań nastąpił mimo doniesień o incydentach z tankowcami w Cieśninie Ormuz oraz u wybrzeży Omanu. OilPrice, powołując się na oficjalne źródła irańskie i międzynarodowe, pisze, że przypadki natrafiania tankowców na miny stały się codziennością. Jemeńscy Huti oświadczyli również, że uderzyli w rafinerię ropy naftowej na wybrzeżu Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej.

Ropa tanieje już od trzech tygodni w związku z doniesieniami, że podaż dogania popyt lub go przewyższa. Jednocześnie Międzynarodowa Agencja Energetyczna oczekuje nadwyżki podaży w bieżącym kwartale, podczas gdy OPEC koncentruje się na oczekiwanym ożywieniu popytu.

Osobno publikacja podała, że spotkanie COP31 zakończyło się bez porozumienia w sprawie globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji. Państwa nie uzgodniły, czy należy stopniowo odchodzić od ropy i gazu ani kto powinien finansować takie działania. Według OilPrice jest to pierwszy przypadek od 2009 roku, gdy Konferencja Stron zakończyła się bez porozumienia.

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