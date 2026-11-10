W USA ceny ropy 10 listopada nadal spadały po tym, jak prezydent Donald Trump oświadczył, że działania wojskowe przeciwko Iranowi nie są obecnie konieczne. Osłabiło to obawy dotyczące długotrwałych zakłóceń dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 24 centy, czyli o 0,23%, do 92,33 dolara za baryłkę według stanu na 01:02 GMT. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała o 35 centów, czyli o 0,40%, do 86,50 dolara za baryłkę. Dzień wcześniej Brent straciła 5,85% i spadła do najniższego poziomu od 31 sierpnia.

Oświadczenie Trumpa w sprawie Iranu

Trump poinformował, że na razie nie przeprowadzi nowych uderzeń wojskowych na Iran po apelach państw regionu, w tym premiera Kataru podczas rozmów w Białym Domu. Jednocześnie w komentarzu dla Reutersa, a następnie podczas briefingu w Białym Domu, oświadczył, że USA na razie utrzymają blokadę morską w Cieśninie Ormuz.

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Główny analityk rynku KCM Trade Tim Waterer powiedział, że rynek skupił się na bardziej pojednawczej retoryce Trumpa wobec Iranu po wyborach uzupełniających. Według niego ataki na żeglugę w pobliżu Cieśniny Ormuz trwają, jednak nie nasiliły się na tyle, aby spowodować nową premię za ryzyko w cenach ropy.

Wydobycie OPEC wzrosło

Wysocy rangą przedstawiciele USA i państw Zatoki Perskiej wyrazili wątpliwości co do możliwości szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Szef irańskiej rady bezpieczeństwa Mohsen Rezaei oświadczył, że USA muszą przestać rozpowszechniać, jak to określił, fałszywe informacje o rzekomych negocjacjach oraz spełnić siedem warunków, które Iran wielokrotnie przedstawiał.

Dodatkowym czynnikiem dla rynku był wzrost wydobycia ropy przez kraje OPEC w październiku. Według sondażu Reutersa produkcja wzrosła przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Iraku, mimo ograniczeń eksportowych.

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