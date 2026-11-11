Ceny ropy wzrosły po spadku do najniższego poziomu od dwóch miesięcy w związku z atakami na żeglugę w cieśninie Ormuz w pobliżu Omanu. Jak podaje Channel NewsAsia, 11 listopada kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 71 centów, czyli 0,78%, do 92,20 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI zyskała 49 centów, czyli 0,57%, do 86,53 dolara za baryłkę.

Ataki na statki

Według Waszyngtońskiego Instytutu Polityki Bliskowschodniej w październiku w cieśninie Ormuz i przyległych wodach zaatakowano 37 statków — jest to najwyższa miesięczna liczba od początku wojny. Od początku listopada odnotowano kolejnych 10 ataków.

Zweryfikowane przez Reuters nagrania wideo zarejestrowały pożar na tankowcu Navig8 w pobliżu wybrzeża Omanu. Irański nadawca państwowy oświadczył, że w niedzielę w cieśninie trafiono trzy tankowce, które, według jego wersji, korzystały z „nieautoryzowanych tras”. Brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego poinformowało o uderzeniu w kolejny tankowiec na północny wschód od omańskiego miasta Lima. Marynarka Wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oddzielnie oświadczyła, że dwa tankowce zapaliły się po detonacji na minach morskich na takiej trasie.

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Ryzyko dla transportu

Analitycy LSEG zauważyli, że nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia przez strony zwiększenie przewozów przez cieśninę będzie zależało od rozminowania, kosztów ubezpieczenia oraz gotowości armatorów do podejmowania ryzyka. Dzień wcześniej notowania ropy początkowo spadły o ponad 3 dolary za baryłkę po oświadczeniach amerykańskich urzędników, że nie ma potrzeby nowych uderzeń na Iran, jednak później częściowo odrobiły straty po słowach irańskiego urzędnika ds. bezpieczeństwa o braku negocjacji.

Dodatkowym czynnikiem dla rynku były dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego: w tygodniu zakończonym 6 listopada zapasy ropy naftowej w USA, według źródeł rynkowych, wzrosły o 9 mln baryłek. Jednocześnie źródła branżowe podały, że moce przerobowe rafinerii w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, spadły o około 30% od końca października po wznowieniu ataków ukraińskich dronów.

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