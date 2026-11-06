Ropa zmierza do spadku o 12% w skali tygodnia — Channel NewsAsia

Światowe ceny ropy zmierzają do spadku o około 12% w skali tygodnia, choć nasilenie ataków na tankowce w Zatoce i Cieśninie Ormuz wsparło notowania. W piątek styczniowe kontrakty futures na ropę Brent wzrosły o 1,57 dolara, czyli o 1,6%, do 99,86 dolara za baryłkę. Kontrakty futures na amerykańską ropę West Texas Intermediate zdrożały o 1,10 dolara, czyli o 1,22%, do 91,62 dolara za baryłkę.

Tygodniowy spadek notowań

Pomimo dwudniowego wzrostu Brent może stracić 12% w skali tygodnia po wygaśnięciu grudniowego kontraktu 30 października. Oczekuje się, że WTI potanieje o 12,1% w skali tygodnia. Wcześniej w tym tygodniu notowania spadły w związku z oczekiwaniami deeskalacji wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi po porażce Partii Republikańskiej prezydenta USA Donalda Trumpa w wyborach do Kongresu.

W środę, po zwycięstwie demokratów w wyborach uzupełniających, ceny ropy spadły o 8% w ciągu dnia i osiągnęły najniższy poziom od dwóch miesięcy, informuje Channel NewsAsia.

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Ataki na tankowce wsparły rynek

W środę i czwartek nasiliły się ataki na tankowce w Zatoce i Cieśninie Ormuz — kluczowym szlaku morskim dla większości dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. Ponownie zwiększyło to obawy dotyczące przepływów surowców z regionu.

Starszy strateg ds. surowców w ANZ, Daniel Hynes, powiedział, że traderzy uznali środową wyprzedaż za nadmierną. Według niego Iran zachowuje kontrolę nad Cieśniną Ormuz, a łączny tranzyt przez nią stanowi mniej niż 60% przepustowości. Iran poinformował w czwartek o atakach na kolejne trzy tankowce w cieśninie, a dane brytyjskiej agencji bezpieczeństwa morskiego UKMTO wskazują, że liczba ataków na statki pozostaje bliska rekordowym poziomom.

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