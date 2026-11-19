Według OilPrice, ceny ropy ustabilizowały się po spadkach na początku tego tygodnia: obawy przed powrotem nadwyżki podaży na rynek zostały zrównoważone przez ryzyko związane z atakami na tankowce w Cieśninie Ormuz. W chwili przygotowywania materiału ropa Brent była notowana po 92,01 dolara za baryłkę, a West Texas Intermediate po 83 dolary.

Przepływy ropy z Zatoki Perskiej

Dane śledzące wskazują, że wolumeny transportu ropy z Zatoki Perskiej nadal są niższe niż przed wojną, choć znacząco wzrosły w porównaniu z pierwszymi miesiącami wojny. Jednocześnie firma analityczna Vortexa poinformowała, że Iran oznaczył ponad połowę tankowców, którymi państwa Zatoki Perskiej transportują ropę do Zatoki Omańskiej, a następnie na światowe rynki.

Według oceny Vortexa ograniczenia te na razie nie zmniejszyły wolumenu ropy transportowanej przez system przeładunków między statkami. Eksporterzy dostosowują się, dodając kolejny etap takich przeładunków. Iran również codziennie informuje o tankowcach, które rzekomo wpłynęły na miny w Cieśninie Ormuz, gdy próbowały przepłynąć poza kanałem wyznaczonym przez Teheran dla swobodnego ruchu.

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Czynniki wywierające presję na notowania

Stratedzy ING Warren Patterson i Ewa Manthey zauważyli, że nowe zakłócenia wokół Cieśniny Ormuz pozostają istotnym ryzykiem wzrostu cen. Jednocześnie zwiększenie wydobycia przez OPEC+, stabilny rosyjski eksport oraz rosnące zapasy w USA wskazują na bardziej komfortową sytuację podażową.

Ich zdaniem rynek ropy będzie stopniowo się równoważył, co ograniczy możliwości trwałego wzrostu notowań. Dodatkowym czynnikiem presji może być podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA: może ona osłabić wzrost popytu na ropę.

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