Światowe ceny ropy w czwartek spadły o ponad 1 dolara za baryłkę: traderzy oceniali mniejsze ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz możliwą nadpodaż. Jak informuje The Express Tribune, kontrakty terminowe na Brent potaniały o 1,47 dolara, czyli 1,58%, do 91,29 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate straciła 1,24 dolara, czyli 1,43%, spadając do 85,29 dolara za baryłkę.

Rynek odrobił wcześniejsze wzrosty

Spadek cen zniwelował wzrosty z poprzedniego dnia, kiedy Brent zyskała 1,4%, a WTI — 0,6%. Wcześniej oba referencyjne gatunki osiągnęły najniższe poziomy od dwóch miesięcy.

Główny strateg Nissan Securities Investment Hiroyuki Kikukawa powiązał spadek notowań z oczekiwaniami nieoficjalnych działań na rzecz zawieszenia broni między państwem-agresorem Rosją a Ukrainą, a także z przypuszczeniem, że wojna z Iranem nie zaostrzy się przed zaplanowanym na przyszły tydzień szczytem USA i Chin. Jednocześnie zaznaczył, że niepewność wokół Cieśniny Ormuz będzie ograniczać głębszy spadek rynku.

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Wzrost wydobycia i zapasów

Dodatkowym czynnikiem spadku cen był wzrost wydobycia ropy przez kraje OPEC+ w październiku. Zapewniło go przede wszystkim zwiększenie produkcji przez Arabię Saudyjską, mimo zakłóceń w transporcie morskim przez Cieśninę Ormuz.

Źródła rynkowe, powołując się na dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego, poinformowały również o wzroście zapasów ropy w USA o 9 mln baryłek w ostatnim tygodniu. Oficjalne dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej miały zostać opublikowane w czwartek po jednodniowym opóźnieniu spowodowanym świętem państwowym w USA.

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