Amerykański koncern naftowo-gazowy ConocoPhillips zawarł umowę sprzedaży swojego biznesu w Norwegii oraz udziału w terminalu naftowym Teesside w Wielkiej Brytanii norweskiej firmie Vår Energi. Wartość transakcji wynosi 4,425 mld dolarów, informuje OilPrice.

Jakie aktywa przejdą do Vår Energi

W ramach porozumienia Vår Energi nabędzie norweski biznes ConocoPhillips, a także 40,25% udziałów w terminalu Teesside oraz prawa operatora tego obiektu w Wielkiej Brytanii. Za ekonomiczną datę transakcji uznano 1 stycznia 2026 roku.

Norweskie aktywa ConocoPhillips obejmują udziały w projektach wydobywczych, w tym w zarządzanym przez firmę obszarze Greater Ekofisk na Morzu Północnym. Firma posiada również udziały w ośmiu złożach, których operatorami są partnerzy, na Morzu Norweskim i w północnej części Morza Północnego. Transakcja obejmuje udział w rurociągu Norpipe oraz odrębną infrastrukturę, w której ConocoPhillips nie jest operatorem.

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Termin zamknięcia i wskaźniki aktywów

Zamknięcie transakcji jest oczekiwane do końca pierwszego kwartału 2027 roku, pod warunkiem uzyskania zgody norweskiego Ministerstwa Energii i spełnienia wymogów regulacyjnych. W ubiegłym roku wydobycie ConocoPhillips w Norwegii wyniosło około 120 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Udowodnione rezerwy sprzedawanych aktywów na koniec 2025 roku szacowano na około 221 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

ConocoPhillips planuje przeznaczyć środki ze sprzedaży na ogólne cele korporacyjne oraz skup akcji własnych w 2027 roku. Vår Energi oświadczyła, że transakcja wzmocni jej pozycję jako największej niezależnej europejskiej firmy zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy oraz gazu. Dyrektor generalny Vår Energi, Nick Walker, zaznaczył, że firma dostrzega długoterminowy potencjał na norweskim szelfie kontynentalnym i zamierza przedłużać okres eksploatacji złóż.

Norweska Dyrekcja Morska poinformowała w raporcie o zasobach za 2026 rok, że liczba firm będących operatorami na norweskim szelfie od 2013 roku zmniejszyła się ponad dwukrotnie. Rozwój nowych projektów skoncentrował się tam głównie w rękach norweskich firm, w tym Equinor, Aker BP i Vår Energi.

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