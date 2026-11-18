W Stanach Zjednoczonych biuro generalnego inspektora Departamentu Obrony zaliczyło walkę z oszustwami oraz uzyskanie pozytywnego wyniku audytu finansowego do siedmiu głównych strategicznych wyzwań Pentagonu na następny rok fiskalny. Stało się to kilka dni po tym, jak resort nie przeszedł audytu po raz dziewiąty z rzędu.

Jak podaje Defense News, lista nie została uszeregowana według ważności. Obejmowała także obronę terytorium USA, odstraszanie Chin, podział kosztów z sojusznikami i partnerami, rozwój bazy przemysłu obronnego oraz wsparcie żołnierzy i ich rodzin.

Przejrzystość finansowa

W raporcie zaznaczono, że ze względu na skalę operacji i znaczny budżet Pentagonu ryzyko oszustw jest nieodłączne. Administracja Donalda Trumpa zwraca się do Kongresu o przeznaczenie rekordowych 1,5 bln dolarów na obronę narodową, czyli o 42% więcej niż obecne finansowanie.

Po pierwszym nieudanym audycie w 2018 roku Kongres dał Departamentowi Obrony czas do 31 grudnia 2028 roku na przejście kontroli. Według urzędnika cytowanego przez Reuters sprawozdania finansowe 14 z 25 struktur Pentagonu uznano za takie, które przeszły audyt, podczas gdy rok wcześniej było ich 11. Audytorzy wykorzystują sztuczną inteligencję do przetwarzania i weryfikacji większej ilości danych w przestarzałych systemach. Resort utworzył również specjalną grupę roboczą złożoną ze specjalistów cywilnych, wojskowych i przedstawicieli sektora prywatnego.

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Obrona i dostawy

Wśród innych problemów inspektorzy wskazali obciążenie sił rozmieszczonych na granicy USA, luki w cyberochronie infrastruktury oraz przeciwdziałanie dronom w pobliżu ważnych obiektów. W kwestii odstraszania Chin zwrócili uwagę na problemy z gotowością wysuniętych sieci logistycznych, stanem wcześniej rozmieszczonego sprzętu, odpornością morskich szlaków zaopatrzenia oraz zdolnością do rozproszenia lotnictwa w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Indo-Pacyfiku USA.

W raporcie mowa jest także o niedociągnięciach produkcyjnych w przemyśle obronnym. Inspektorzy stwierdzili, że Pentagon czasami jest zależny od poszczególnych wykonawców w takim stopniu, że nadal ich finansuje nawet w przypadku niespełnienia wymogów lub wieloletnich opóźnień dostaw. Nieterminowe dostarczanie uzgodnionych ilości amunicji, według oceny resortu, prowadzi do zmniejszenia zapasów krytycznie ważnej amunicji.

Oddzielnie organ nadzorczy zwrócił uwagę na jakość opieki medycznej za granicą, bezpieczeństwo pacjentów, stan zdrowia kadetów, mieszkania wojskowych oraz rozpatrywanie zarzutów dotyczących znęcania się nad dziećmi w ośrodkach opieki. Nowa dyrektywa Pentagonu zobowiązuje wszystkie rodzaje sił zbrojnych do usunięcia awaryjnych warunków mieszkaniowych w ciągu 24 godzin lub przesiedlenia żołnierza.

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