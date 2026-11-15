Badanie naukowców z Chińskiej Akademii Nauk wykazało, że otrzymanie przez pracownika prestiżowej nagrody za innowacje może zmniejszać skłonność jego współpracowników do nietypowych badań. Udział patentów zaliczonych do nietypowych innowacji zmniejszał się po takim wyróżnieniu średnio o 3,1%, informuje South China Morning Post.

Analiza patentów chińskich firm

Badacz Yu Jiang i jego zespół z Instytutów Nauki i Rozwoju Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Chińskiej Akademii Nauk przeanalizowali dane patentowe 54 670 badaczy z 1 562 chińskich spółek notowanych na giełdzie w latach 2008–2023.

W analizie wykorzystali dane China Patent Award. Przez nietypowe innowacje autorzy rozumieli wynalazki, w których zastosowano kombinacje technologiczne znacząco różniące się od utrwalonych kierunków badań firmy. Naukowcy porównywali zmiany przed i po przyznaniu nagrody współpracownikowi ze wskaźnikami pracowników firm, w których nie było laureatów, stosując statystyczną metodę różnicy w różnicach.

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Najsilniejszy efekt najwyższych wyróżnień

Autorzy badania wskazali trzy możliwe mechanizmy tego efektu: zawężenie poszukiwania nieznanej wiedzy, większe ukierunkowanie na już znane technologie oraz osłabienie sieci współpracy naukowej. Ich zdaniem osiągnięcia wyróżnione nagrodami mogą stawać się dla organizacji autorytatywnymi wzorcami, co zachęca badaczy do wybierania sprawdzonych podejść zamiast ryzykownych alternatyw.

Negatywny efekt był bardziej zauważalny po wręczeniu nagród najwyższego szczebla, a także w sektorach gospodarki cyfrowej, dużych firmach i miastach o wyższym statusie administracyjnym. Silniej ujawniał się również wśród badaczy, którzy współpracowali z laureatem w ciągu poprzednich trzech lat. Spadek był szczególnie odczuwalny w przypadku lepszej jakości nietypowych innowacji: autorzy rozróżniali patenty na wynalazki i patenty na wzory użytkowe.

Jednocześnie badacze podkreślili, że wynik ten nie podważa ogólnego stymulującego znaczenia systemu nagród. Praca nie badała laureatów Nagrody Nobla ani nie mierzyła bezpośrednio psychologicznych reakcji naukowców, dlatego jej wnioski nie pozwalają bezpośrednio ocenić wpływu prestiżowych nagród na badania podstawowe.

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