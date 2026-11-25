W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Dubai Islamic Bank uzgodnił przejęcie Emirates Islamic Bank w transakcji opłaconej akcjami. W wyniku operacji ma powstać bank islamski z aktywami o wartości 585 mld dirhamów, czyli 159,2 mld dolarów.

Transakcja obejmująca wszystkie akcje

Dubai Islamic Bank nabędzie 100% wyemitowanego kapitału akcyjnego Emirates Islamic, będącego jednostką największego banku Dubaju, Emirates NBD. Jak podaje The National, banki ogłosiły porozumienie we wspólnym oświadczeniu opublikowanym na Dubai Financial Market.

W oświadczeniu wskazano, że transakcja jeszcze bardziej wzmocni pozycję Dubai Islamic Bank jako największego islamskiego kredytodawcy w ZEA. Przewodniczący Emirates NBD, szejk Ahmed bin Saeed, oświadczył, że operacja daje Dubajowi możliwość wzmocnienia statusu globalnego centrum finansów islamskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozycje banków na rynku

Dubai Islamic Bank został założony w 1975 roku i jest największym bankiem islamskim w ZEA pod względem aktywów. Pod koniec września aktywa grupy banku przekraczały 427 mld dirhamów. Bank zatrudnia około 12 tys. osób, a jego sieć obejmuje ponad 540 oddziałów na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.

Emirates Islamic był wcześniej spółką publiczną, jednak Emirates NBD wykupił akcje mniejszościowych akcjonariuszy i wycofał bank z giełdy w czerwcu ubiegłego roku. Przejęcie będzie jedną z największych konsolidacji bankowych w ZEA od połączenia Abu Dhabi Commercial Bank, Union National Bank i Al Hilal Bank w 2019 roku.

Czytaj nas na