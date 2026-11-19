Cal-Maine Foods, największy producent jaj w Stanach Zjednoczonych, planuje zlikwidować prawie 1,8 mln ptaków po wykryciu ptasiej grypy w jednym ze swoich zakładów na Florydzie. Chodzi o 1,4 mln kur niosek i 360 tys. młodych kur, co stanowi 2,7% pogłowia spółki — informuje The Independent.

Produkcję tymczasowo wstrzymano

Firma tymczasowo wstrzymała produkcję w dotkniętym zakładzie i oświadczyła, że działa zgodnie z protokołami Departamentu Rolnictwa USA. Cal-Maine Foods ma dziesiątki obiektów na południu i wschodzie kraju, gdzie może utrzymywać do 57 mln kur niosek. Spółka zaznaczyła, że sieć ta powinna pomóc zminimalizować potencjalne konsekwencje dla klientów.

Cal-Maine Foods podkreśliła, że przestrzega programów bioasekuracji, jednak żadna ferma nie jest odporna na wysoce zjadliwą grypę ptaków. Według oświadczenia spółki wirus nadal występuje wśród dzikich ptaków, a skali możliwych nowych ognisk, w tym podczas sezonowej migracji, nie da się przewidzieć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny jaj i rozprzestrzenianie się wirusa

Według danych Departamentu Rolnictwa USA hurtowa cena jaj wzrosła w minionym tygodniu o 27 centów — do 73 centów za tuzin. Jest to jednak znacznie mniej niż w latach 2024–2025, gdy na tle rozprzestrzeniania się ptasiej grypy cena opakowania jaj przekraczała 8 dolarów.

Federalny tracker wskazuje, że w ciągu ostatnich 30 dni ptasia grypa dotknęła ponad 2 mln ptaków. W październiku w Illinois zlikwidowano prawie 1 mln kur, a wirus rozprzestrzeniał się również na innych fermach, w tym na fermie norek w stanie Utah. W stanie Waszyngton w ubiegłym miesiącu na ptasią grypę zmarł pracownik fermy mlecznej; był to pierwszy taki zgon w USA w tym roku. Jednocześnie urzędnicy ochrony zdrowia oceniają ryzyko dla ludności jako niskie.

Czytaj nas na