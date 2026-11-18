Najbliższych znanych krewnych pokswirusów wykryto w jelitach ludzi i zwierząt w różnych regionach świata. Jak informuje Nature, odkrycie wskazuje, że pokswirusy prawdopodobnie ewoluowały w układzie pokarmowym zwierząt.

Wirusy w mikrobiomie jelitowym

Duże i olbrzymie wirusy DNA, które zakażają jednokomórkowe eukarionty, są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Jednak wcześniej rzadko znajdowano je w mikrobiomie jelitowym. Wykrycie tych wirusów w układzie pokarmowym ludzi i zwierząt zwraca uwagę na część mikrobiomu jelitowego, która przez długi czas była niedoceniana.

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Związek z pokswirusami

Nature zaznaczył, że wykryte wirusy są najbliższymi znanymi krewnymi pokswirusów i dominują w układzie pokarmowym ludzi oraz zwierząt. Obserwacja ta oferuje nowe wyjaśnienie możliwego pochodzenia pokswirusów, ale wniosek o ich ewolucji w układzie pokarmowym zwierząt ma charakter probabilistyczny.

Badanie Gaïa i współautorów, któremu poświęcono tę publikację, zostało opublikowane w czasopiśmie Nature w 2026 roku.

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