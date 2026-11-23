Najwyższy sąd stanu Nowy Jork w USA orzekł, że kilka dużych platform społecznościowych nie poniesie odpowiedzialności w sprawie masowego zabójstwa w supermarkecie w Buffalo w 2022 roku. Jak podaje Channel NewsAsia, nowojorski Sąd Apelacyjny podjął decyzję większością czterech głosów do trzech.

Stanowisko sądu

Sąd utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji dotyczące Google i YouTube, Instagrama, Reddita oraz Snapchata. Sąd niższej instancji uznał, że platformy te są chronione przez prawo federalne, które ogranicza odpowiedzialność platform internetowych za treści użytkowników.

Krewni zabitych, pracownicy sklepu oraz klienci, którzy byli świadkami ataku, twierdzili, że platformy zaprojektowano tak, aby uzależniały i radykalizowały użytkowników takich jak napastnik Payton Gendron. Większość sędziów uznała jednak, że powodowie nie udowodnili, iż jego działania były naturalną i przewidywalną konsekwencją decyzji firm dotyczących projektu i funkcjonowania platform.

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W niepodpisanym orzeczeniu sąd stwierdził, że działania strzelca były na tyle wyjątkowe, że z prawnego punktu widzenia zerwały związek przyczynowy między funkcjonowaniem platform a atakiem.

Zdanie odrębne sędzi

Sędzia Jenny Rivera, która nie zgodziła się z większością, oświadczyła, że ława przysięgłych powinna była ustalić, czy powszechność masowych strzelanin, domniemane wady produktów mediów społecznościowych oraz brak ostrzeżeń o ich niebezpieczeństwie mogą świadczyć o przewidywalności takiej przemocy. Jej zdaniem ani prawo federalne, ani prawo stanowe nie wymagają pozbawienia powodów możliwości rozpatrzenia tych roszczeń przez sąd.

Sąd podtrzymał również oddalenie pozwów przeciwko Amazonowi, Discordowi, 4chanowi i Twitch Interactive, związanych z atakiem. 14 maja 2022 roku 18-letni Payton Gendron zabił 10 czarnoskórych osób w supermarkecie Tops Friendly Markets w Buffalo. W lutym 2023 roku został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia za zarzuty stanowe, w tym zabójstwo i terroryzm motywowany nienawiścią. 13 października rozpoczął się wybór ławy przysięgłych w powiązanej sprawie federalnej, w której może mu grozić kara śmierci.

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