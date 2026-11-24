Naukowcy odkryli, że u osób starszych z zachowaną pamięcią i sprawnością myślenia szybsze nagromadzenie białka tau w mózgu wiązało się z szybszym nasileniem objawów depresji. Informuje o tym ScienceDaily, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie The Journal of Neuroscience.

Dane ze skanów i ankiet

Autorka pracy, Theodora Markova z Uniwersytetu Brandeisa, oraz jej współpracownicy przeanalizowali dane z projektu Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, który śledzi zmiany stanu mózgu w czasie. W badaniu uczestniczyły starsze kobiety i mężczyźni: część z nich miała już trudności poznawcze, a u innych pamięć, uwaga i myślenie pozostawały bez zauważalnych zaburzeń.

Uczestnicy wielokrotnie przechodzili skanowanie mózgu w celu wykrycia nagromadzenia białka tau oraz wypełniali ankiety dotyczące objawów depresji. Umożliwiło to porównanie zmian poziomu białka ze zmianami nastroju w okresie obserwacji.

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Związek przed pojawieniem się problemów z pamięcią

Wśród osób bez zaburzeń poznawczych wyższe poziomy białka tau wiązały się z cięższymi objawami depresji. U tych, u których białko gromadziło się szybciej, szybciej nasilały się także objawy depresji. Naukowcy przypuszczają, że zmiany nastroju mogą pojawiać się, zanim zauważalne staną się zaburzenia pamięci lub myślenia.

Jednocześnie w grupach uczestników z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub chorobą Alzheimera badacze nie odnotowali takiego związku. Autorzy podkreślają, że potrzebna jest dłuższa obserwacja, aby ustalić, czy wczesne zmiany nastroju mogą wiarygodnie przewidywać późniejsze pogorszenie funkcji poznawczych. Monitorowanie objawów depresji wraz z innymi ocenami może potencjalnie pomóc w wykrywaniu osób o podwyższonym ryzyku chorób neurodegeneracyjnych.

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