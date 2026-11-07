Uniwersytet Nankiński w Chinach przestał obliczać w swoim systemie „inteligentnych sal” wskaźnik, który miał oceniać uwagę studentów podczas wykładów. Decyzję podjęto po tym, jak w mediach społecznościowych rozpowszechniły się zrzuty ekranu z danymi dotyczącymi spóźnień, obecności oraz tak zwanego wskaźnika uniesionej głowy.

Jak informuje South China Morning Post, wskaźnik miał określać, czy studenci śledzą wykład, zamiast spać lub patrzeć w telefony i laptopy. Opublikowane kadry wywołały dyskusję o prywatności na kampusie, etyce algorytmicznego nadzoru oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Wyjaśnienia uniwersytetu

Uniwersytet oświadczył, że wirusowy zrzut ekranu wykonano podczas testowania systemu na jednym z kampusów w maju. Uczelnia podkreśliła, że bez zgody system nie zbiera danych o twarzach ani innych danych biometrycznych i nie prowadzi rozpoznawania twarzy w procesie dydaktycznym. Poinformowano również, że wskaźnik uwagi nie jest już obliczany.

Według chińskich mediów system uruchomiono w pierwszym tygodniu listopada. Studentów ostrzeżono na czatach grupowych, że przez tydzień będą rejestrowane wskaźniki obecności na zajęciach. Niektórzy wykładowcy wskazywali, że dane o obecności mogą wpływać na oceny oraz dopuszczenie do egzaminów.

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Koszt i przeznaczenie systemu

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym na stronie uniwersytetu instalacja systemu kosztowała ponad 30 mln juanów, czyli około 4,5 mln dolarów USA. Projekt objął modernizację sprzętu oraz instalację nowych systemów w ponad 100 salach wykładowych i kilku strefach publicznych na jednym z kampusów.

Platforma łączy kamery w salach z algorytmami sztucznej inteligencji zdolnymi do rozpoznawania twarzy i liczenia osób. Uniwersytet wyjaśnił, że modernizacja ma poprawić środowisko audiowizualne, transmisje zajęć, interakcję między kampusami, oglądanie wykładów oraz ponowne wykorzystywanie danych edukacyjnych. Pomiar obecności nazwano częścią pośredniej oceny jakości nauczania.

Niektórzy studenci wyrażali obawy dotyczące możliwego wykorzystywania danych biometrycznych przez uniwersytet i prywatne firmy technologiczne. Pracownik uczelni, który wypowiadał się dla publikacji pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że gromadzenie danych jest bardziej ukierunkowane na ocenę pracy wykładowców niż na kontrolę poszczególnych studentów.

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