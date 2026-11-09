Nanoplastiki wywołały zapalenie płuc u myszy — News-Medical

Naukowcy z Korei Południowej ustalili, że nanocząstki polietylenu i polipropylenu mogą wywoływać ostre zapalenie płuc u myszy w warunkach eksperymentalnego podania cząstek do tchawicy. Badanie przeprowadził zespół naukowców z Koreańskiego Instytutu Badań nad Naukami Biologicznymi i Biotechnologią wspólnie z Uniwersytetem Dong-A, informuje News-Medical.

Porównanie z cząstkami diesla

Naukowcy przygotowali nanocząstki polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) — dwóch powszechnych rodzajów plastiku stosowanych w produktach codziennego użytku. Ich wpływ na płuca porównano z wpływem cząstek spalin silników Diesla. W eksperymencie cząstki podawano myszom bezpośrednio do tchawicy, po czym oceniano reakcję zapalną oraz towarzyszące jej mechanizmy biologiczne.

Oba rodzaje nanoplastiku wywołały ostre zapalenie. Ich względna aktywność zapalna zależała od sposobu pomiaru dawki. Przy porównaniu masy cząstek nanoplastik polietylenowy wywoływał reakcję co najmniej nie słabszą niż cząstki diesla. Jeśli dawkę porównywano według powierzchni cząstek, zarówno nanoplastik polietylenowy, jak i polipropylenowy wykazywały większy potencjał zapalny niż cząstki diesla.

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Rola reaktywnych form tlenu

Badacze analizowali również makrofagi pęcherzykowe — komórki odpornościowe, które oczyszczają płuca z obcych cząstek. Po kontakcie z nanoplastikiem wzrastała w nich produkcja reaktywnych form tlenu. Ich nadmiar może uszkadzać komórki; w badaniu proces ten był ściśle związany ze stanem zapalnym, napływem dodatkowych komórek odpornościowych oraz uszkodzeniem tkanki płucnej.

Analiza ekspresji genów wykazała również zmiany w mechanizmach związanych ze stanem zapalnym i regulacją odpowiedzi immunologicznej. Autorzy zaznaczają, że ocena zanieczyszczeń powietrza wyłącznie według masy może zaniżać ocenę potencjału zapalnego nanoplastiku. Proponują, aby w przyszłych ocenach bezpieczeństwa uwzględniać także powierzchnię oraz reaktywność powierzchniową cząstek.

Artykuł zatytułowany Comparative toxic potential of polypropylene and polyethylene nanoplastics using a mouse intratracheal instillation model opublikowano online 30 września 2026 roku w czasopiśmie Journal of Hazardous Materials Advances.

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