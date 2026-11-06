Napastnik Adrian Benedyczak strzelił gola w meczu ligi tureckiej, w którym jego Kasımpaşa pokonała na wyjeździe Gaziantep 2:0. Według Interia Sport, 25-letni piłkarz wykorzystał rzut karny w 21. minucie, podwajając przewagę swojej drużyny.

Gol po powołaniu do reprezentacji

W piątek selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił skład na listopadowe zgrupowanie. Benedyczak znalazł się w gronie trzech powołanych napastników wraz z Robertem Lewandowskim i Mateuszem Żukowskim.

W meczu z Gaziantepem Kasımpaşa otworzyła wynik już w trzeciej minucie dzięki golowi Harisa Hajradinovicia. Benedyczak wyszedł w podstawowym składzie i zdobył drugą bramkę, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem jego klubu 2:0.

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Trzeci z rzędu mecz z udziałem przy golu

Gol przeciwko Gaziantepowi był dla Benedyczaka trzecim z rzędu meczem z udziałem przy golu. W dwóch poprzednich spotkaniach zaliczył asysty: w meczu z Eyüpsporem, który Kasımpaşa wygrała 1:0, oraz w spotkaniu z Beşiktaşem, zakończonym wynikiem 2:2.

Zgrupowanie reprezentacji Polski ma rozpocząć się w poniedziałek, 9 listopada. W ramach Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra z Rumunią 14 listopada oraz ze Szwecją 17 listopada.

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