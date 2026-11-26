Napastnik Dominic Calvert-Lewin podpisał nowy kontrakt z Leeds United, który będzie obowiązywał do 2029 roku. Poinformowało o tym BBC Sport.

Nowy kontrakt

29-letni piłkarz dołączył do Leeds w sierpniu 2025 roku po dziewięciu latach spędzonych w Evertonie. W swoim pierwszym sezonie na Elland Road strzelił 15 goli we wszystkich rozgrywkach.

Potwierdzenie nowej umowy pojawiło się wśród spekulacji dotyczących przyszłości napastnika: media informowały o zainteresowaniu nim ze strony Manchesteru United.

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Skuteczność w sezonie

W obecnym sezonie Premier League Calvert-Lewin ma pięć goli i jedną asystę. Leeds, prowadzone przez Daniela Farkego, zajmuje 11. miejsce w tabeli.

Forma napastnika przyniosła mu powrót do reprezentacji Anglii w marcu. Jesienią Thomas Tuchel również powołał go do kadry narodowej: Calvert-Lewin wchodził z ławki rezerwowych w zwycięskich meczach z Czechami i Hiszpanią. W sobotę wykorzystał rzut karny i zaliczył asystę w wygranym przez Leeds 4:1 meczu z Chelsea.

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