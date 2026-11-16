Napastnik Romelu Lukaku ogłosił zakończenie występów w reprezentacji Belgii. W ciągu 16 lat w kadrze narodowej rozegrał 135 meczów i strzelił 94 gole, zostając najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Belgii.

Rekordzista reprezentacji

33-letni piłkarz poinformował o swojej decyzji na Instagramie, podaje Channel NewsAsia. Lukaku zaznaczył, że dał reprezentacji wszystko, co możliwe, oraz podziękował kolegom z drużyny i trenerom za zaufanie.

Napastnik zajmuje piąte miejsce na liście najskuteczniejszych strzelców w historii męskiej piłki nożnej na poziomie międzynarodowym. W barwach Belgii wystąpił na czterech mistrzostwach świata i trzech mistrzostwach Europy. Na MŚ 2018 Belgowie zajęli trzecie miejsce.

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Mecz z Włochami

W niedzielnym domowym meczu Ligi Narodów z Włochami, który Belgia wygrała 4:1, Lukaku pozostał na ławce rezerwowych i nie pojawił się na boisku.

Lukaku rozpoczął karierę klubową w belgijskim Anderlechcie. Później grał między innymi w Chelsea, Evertonie, Manchesterze United i Interze, a obecnie reprezentuje tureckie Fenerbahçe.

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