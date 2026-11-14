W Egipcie reprezentacja rozgromiła Malawi 5:0 w kwalifikacjach Pucharu Narodów Afryki, a Mohamed Salah zdobył dwie bramki i został najlepszym strzelcem w historii kadry narodowej. Według The National, 34-letni napastnik podniósł swój dorobek do 70 goli w 123 meczach dla Egiptu, bijąc rekord, który przez długi czas należał do jego byłego trenera Hassana.

Pięć goli w Kairze

Mecz na Stadionie Międzynarodowym w Kairze był pierwszym spotkaniem reprezentacji pod wodzą Alego Mahera, który objął zespół sześć dni przed meczem po odejściu Hossama Hassana. Wynik w szóstej minucie otworzył Nasser Maher — był to jego pierwszy gol w reprezentacji.

Niedługo potem przewagę Egipcjan podwoił Omar Marmoush, a przed przerwą Mohamed Hany zdobył trzecią bramkę — również pierwszą w kadrze. Salah strzelił głową sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, a w doliczonym czasie wykorzystał rzut karny uderzeniem w stylu panenki. Jedenastkę podyktowano po faulu na nastoletnim zawodniku Barcelony Hamzie Abdelkarimie.

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Po zwycięstwie Egipt objął prowadzenie w grupie B, wyprzedzając Angolę o trzy punkty. Reprezentacja Angoli miała wówczas rozegrany o jeden mecz mniej. Egipcjanie rozegrają następne spotkanie z Malawi we wtorek na stadionie Bingu w Lilongwe.

Dublet Hakimiego dla Maroka

W innym meczu kwalifikacyjnym Maroko pokonało Niger 5:1 w Casablance i po trzech spotkaniach zachowało komplet punktów w grupie A. Achraf Hakimi zdobył swój pierwszy dublet w reprezentacji: w 27. minucie trafił z dystansu, a pod koniec pierwszej połowy wykorzystał rzut wolny.

W meczu na listę strzelców wpisali się także Yassir Zabiri, Youssef En-Nesyri oraz Ayoub Oufkir, dla którego był to debiut w reprezentacji. Bramkarz Yassine Bounou, który rozegrał setny mecz dla Maroka, obronił rzut karny.

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